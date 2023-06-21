Источник: у «Локомотива» сорвался трансфер форварда «Сент-Этьена»

У «Локомотива» сорвался трансфер форварда «Сент-Этьена» Жана-Филиппа Крассо, сообщает «Чемпионат». 1 июля ивуариец перейдет в «Црвену Звезду».

«У Крассо закончился контракт с «Сент-Этьеном», и московский клуб вел переговоры с форвардом, но переход сорвался», — рассказал источник издания.

В прошедшем сезоне лиги 2 25-летний форвард провел за клуб 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Крассо в 6 миллионов евро.