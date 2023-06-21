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Колыванов о том, что мог возглавить «Динамо» в 2016-м: «Вполне возможно»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить бело-голубых в 2016 году.

«Ко мне никто не обращался по этому поводу. Вполне возможно, что меня рассматривали», — цитирует Колыванова «Евро-Футбол».

На данный момент специалист работает в «Текстильщике», который выступает во второй лиге.

Источник: Евро Футбол
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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