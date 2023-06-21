Колыванов о том, что мог возглавить «Динамо» в 2016-м: «Вполне возможно»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить бело-голубых в 2016 году.

«Ко мне никто не обращался по этому поводу. Вполне возможно, что меня рассматривали», — цитирует Колыванова «Евро-Футбол».

На данный момент специалист работает в «Текстильщике», который выступает во второй лиге.