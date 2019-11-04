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У Кутепова проблемы с задней поверхностью бедра

21:33
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура премьер-лиги против «Арсенала» (0:1) прокомментировал травму защитника команды Ильи Кутепова.

— Понятно, что с Кутеповым?

— Пока неизвестно. Но, думаю, у него проблемы с мышцами задней поверхности бедра. (Александр Рогулев)

Спартак — Арсенал Т

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