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У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок

23:00
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с травмированными игроками клуба. Последней потерей москвичей стал нападающий Лука Джорджевич, который получил серьезную травму в матче 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

— Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьезной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко.

Как только футболисты будут готовы, они немедленно вернутся, просто кто-то идет быстрее прогнозов, кто-то медленнее. Например, Лешу Миранчука мы ждали раньше, но врачи посоветовали повременить. Делать прогнозы на то, сколько времени понадобится на лечение, — дело неблагодарное. Мы будем стараться делать так, чтобы ребята выходили на поле здоровыми.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7019187

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