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15 февраля, 10:30

Хлусевич: «Уголовное дело Промеса? Я не слежу за СМИ, без понятия вообще»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что не знает об уголовном деле форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Я вообще не знаю, о какой ситуации с Промесом вы говорите. Уголовное дело? Я не слежу за СМИ. Без понятия вообще», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

Накануне 32-летний голландец оформил дубль за красно-белых в матче против «Кайрата» (6:0) на Зимнем Winline кубке РПЛ.

Это уже второе уголовное дело, фигурантом которого является форвард «Спартака».19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки.

Источник: «Чемпионат»
Даниил Хлусевич
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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П
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