Хлусевич: «Уголовное дело Промеса? Я не слежу за СМИ, без понятия вообще»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что не знает об уголовном деле форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Я вообще не знаю, о какой ситуации с Промесом вы говорите. Уголовное дело? Я не слежу за СМИ. Без понятия вообще», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

Накануне 32-летний голландец оформил дубль за красно-белых в матче против «Кайрата» (6:0) на Зимнем Winline кубке РПЛ.

Это уже второе уголовное дело, фигурантом которого является форвард «Спартака».19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки.