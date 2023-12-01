Тюкавин назвал гол в ворота «Спартака» самым запоминающимся

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своем самом запоминающемся голе.

«Наверное, первый гол «Спартаку» — самый запоминающийся. Самый красивый? Возможно, с «Зенитом». Ценю каждый гол», — сказал Тюкавин.

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о подписании нового контракта с Тюкавиным до лета 2028 года.