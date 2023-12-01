Тюкавин назвал гол в ворота «Спартака» самым запоминающимся
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своем самом запоминающемся голе.
«Наверное, первый гол «Спартаку» — самый запоминающийся. Самый красивый? Возможно, с «Зенитом». Ценю каждый гол», — сказал Тюкавин.
В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о подписании нового контракта с Тюкавиным до лета 2028 года.
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|
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|3
|4
|9
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|
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|16
|3
|3
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
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|2.12
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|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
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|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
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|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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|1
|3
|
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Оренбург
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|1
|4
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Спартак
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|1
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