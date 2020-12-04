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Twitter предложил описать год одним словом — «Рубин» опубликовал фото Слуцкого

21:19
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Пресс-служба «Рубина» приняла участие в флешмобе от компании Twitter, в котором надо описать год одним словом.

Казанцы пошли дальше и опубликовали фото главного тренера Леонида Слуцкого, который ест бургер в «Макдональдсе», намекая, как текущий год «поедает» традиционное мировое устройство.

На данный момент «Рубин» занимает девятое место в Тинькофф РПЛ.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




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