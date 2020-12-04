Twitter предложил описать год одним словом — «Рубин» опубликовал фото Слуцкого
Пресс-служба «Рубина» приняла участие в флешмобе от компании Twitter, в котором надо описать год одним словом.
Казанцы пошли дальше и опубликовали фото главного тренера Леонида Слуцкого, который ест бургер в «Макдональдсе», намекая, как текущий год «поедает» традиционное мировое устройство.
На данный момент «Рубин» занимает девятое место в Тинькофф РПЛ.
2020 in one picture: pic.twitter.com/iCyZpExWdc— «Рубин» Казань (@fcrk) December 4, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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