Тульский "Арсенал" проиграл бывшему клубу Аршавина, "Ахмат" разгромил "Петрокуб"

"Арсенал" из Тулы уступил в контрольном матче "Кайрату" - 2:3. Голами у туляков отметились Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов. Напомним, что в конце прошлого года в составе казахстанского клуба карьеру завершил экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

В другой контрольной встрече "Ахмат" забил 5 безответных мячей молдавскому "Петрокубу". Встреча прошла в закрытом режиме.

Контрольные матчи

"Арсенал" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:3 (0:1)

Голы: Дугалич, 42 (0:1). Бакаев, 50 (1:1). Вржещиньский, 57 (1:2). Эсеола, 60 (1:3). Мирзов, 73 - с пенальти (2:3).

"Арсенал": Нигматуллин (Шамов, 46), Комбаров, Григалава, Кадири, Беляев (Коне, 61), Альварес (Володько, 61), Ткачев, Горбатенко, Бакаев (Лесовой, 60), Кангва (Мирзов, 60), Джорджевич (Аджоев, 60).

"Ахмат" (Россия) - "Петрокуб" (Молдавия) - 5:0 (1:0)