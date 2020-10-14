Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Локомотива»
19:02
Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич арендован тульским «Арсеналом», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Соглашение с 26-летним черногорцем рассчитано до конца сезона. Ранее «Локомотив» включил форварда в заявку для участия в Лиге чемпионов.
Джорджевич уже выступал в тульском клубе с 2017 по 2019 год.
В текущем сезоне Джорджевич из-за травмы не сыграл ни одной минуты в составе «Локомотива».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...