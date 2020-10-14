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Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Локомотива»

19:02
Лука Джорджевич. Фото ФК «Арсенал» Тула
Лука Джорджевич. Фото ФК «Арсенал» Тула
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Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич арендован тульским «Арсеналом», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Соглашение с 26-летним черногорцем рассчитано до конца сезона. Ранее «Локомотив» включил форварда в заявку для участия в Лиге чемпионов.

Джорджевич уже выступал в тульском клубе с 2017 по 2019 год.

В текущем сезоне Джорджевич из-за травмы не сыграл ни одной минуты в составе «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22909

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