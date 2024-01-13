В костромском «Спартаке» заявили, что готовы расстаться с Глушаковым

В костромском «Спартаке» прокомментировали отъезд Дениса Глушакова на сборы с «Ростовом».

«Денис — действующий игрок клуба, захочет уйти — мы пойдем на встречу, контракт у него до лета», — приводит слова PR-менеджера костромского «Спартака» Елены Трошкиной «РБ Спорт».

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.