Сегодня исполнилось 33 года трем бывшим и действующим игрокам сборной России: Денису Глушакову из «Ахмата», Антону Шунину из «Динамо» и Роману Шишкину из «Торпедо».

«33 — возраст Христа! Полет нормальный, все только начинается! ? Каждый день благодарю маму за жизнь!» — написал Глушаков в Instagram.

«Спасибо за поздравления! 33 — и ещё полно сил, амбиций и планов. Мчим дальше. Всех обнял», — написал Шунин.

«Ну вот и наступил возраст Христа. Сколько много всего было и сколько, надеюсь, ещё предстоит. Огромное спасибо моим родителям, моей семье, всем моим родным и близким, моим друзьям, всем тем, кто меня любит, и тем, кто не любит! Идем дальше», — написал Шишкин.

«Бригада «27.01.1987». 3 друга, родившиеся в один день, обречены дружить вечно. Ценю каждый день с вами, парни!» — добавил Глушаков в Twitter.