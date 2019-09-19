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Три фаната год не смогут посещать матчи на стадионах. Все из-за петард на матче «Тамбов» — ЦСКА

13:03
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Трем зрителям матча 9-го тура РПЛ «Тамбов» — ЦСКА запретили в течение года посещать стадионы за бросание петард во время игры, также каждый из них оштрафован на 10 тысяч рублей, cообщается на официальном сайте Октябрьского районного суда Саранска.

Как установил суд, трое мужчин в день проведения матча в разное время использовали петарды путем их поджога, бросали их на трибуну под ноги или под сиденье, чем создали угрозу собственных жизней и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других болельщиков, находящихся на трибунах. Двое из осужденных болельщиков — безработные из Москвы.

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