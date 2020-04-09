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Три чемпионства и пять клубов в России. Одному из самых стабильных легионеров РПЛ — 35

10:00
Кристиан Нобоа. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Кристиан Нобоа. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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9 апреля в 1985 года в городе Гуаякиль родился Кристиан Нобоа. Сегодня полузащитнику «Сочи» исполняется 35 лет.

Нобоа оказался в чемпионате России в 2007 году, когда перешел в состав «Рубина». Вместе с казанским клубом он выигрывал чемпионат России в 2008 и 2009 годах.

Потом хавбек из Эквадора выступал за «Динамо», «Ростов» и «Зенит». В составе команды из Санкт-Петербурга он еще один раз выигрывал «золото» РПЛ.

5 августа 2019 года Нобоа перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на 2 года.

У Нобоа была русская жена, с которой они родили двоих детей. Но в 2018 году пара официально объявила о расставании, которое случилось ранее.

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