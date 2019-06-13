Тренеры Мацюра, Уразсахатов и Кулаев покинули "Рубин"

"Рубин" по взаимному согласию сторон расторг контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым, сообщает официальный сайт клуба.

Якуб Уразсахатов проработал в "Рубине" более 14 лет, Александр Мацюра – 10 лет, Владимир Кулаев – три года.

- Благодарим Александра Григорьевича, Якуба Хаджиевича и Владимира Павловича за вклад в развитие клуба и желаем новых успехов на профессиональном поприще, - говорится в сообщении.

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