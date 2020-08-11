«Тренер, жги!» Губерниев поддержал Слуцкого
11 августа 2020, 23:26
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, резко высказавшегося по поводу судейства в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (0:2).
Специалист был в перерыве удален на трибуны за споры с арбитром, а после игры произнес пламенную речь.
«Тренер, жги!!! Долой неумех и слабаков из российского футбола...» — написал Губерниев в Telegram.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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