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«Тренер, жги!» Губерниев поддержал Слуцкого

11 августа 2020, 23:26

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, резко высказавшегося по поводу судейства в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

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Специалист был в перерыве удален на трибуны за споры с арбитром, а после игры произнес пламенную речь.

«Тренер, жги!!! Долой неумех и слабаков из российского футбола...» — написал Губерниев в Telegram.

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