«Тренер, жги!» Губерниев поддержал Слуцкого

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, резко высказавшегося по поводу судейства в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

Специалист был в перерыве удален на трибуны за споры с арбитром, а после игры произнес пламенную речь.

«Тренер, жги!!! Долой неумех и слабаков из российского футбола...» — написал Губерниев в Telegram.