Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Ерохина и других травмированных игроков команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Александра Ерохина и других травмированных игроков команды.

«Саша, к сожалению, получил повреждение икроножной мышцы. Он будет восстанавливаться в течение двух недель. И после паузы, надеюсь, он уже будет работать с командой. Одоевский? Даня, как вы знаете, заболел, к сожалению, и выбыл на определенный длительный срок, не принимал участие в тренировках. Сейчас он потихоньку возвращается, и все будет зависеть от того, насколько он будет готов к матчу. Конечно, мы бы хотели, чтобы он сыграл. Если получится у него, сыграет Одоевский. Если нет, Зайцев будет с нами работать.

По рекомендации медицинского штаба мы очень внимательно стараемся отслеживать все нагрузки Вендела, его состояние. В одном матче выпустили, на второй поехал, но решили, что он получил серьезную нагрузку, плюс погодные условия не самые оптимальные. Решили его поберечь.

Сейчас он тренируется, это первая его полноценная неделя, когда он работает с командой. Но говорить о том, что он готов на 90 минут, конечно, преждевременно.

По остальным игрокам, конечно, всегда есть определенные болезни, недомогания. Кто-то пропускает. Поздравляем Нуралы Алипа с рождением дочери. Ему тоже дали возможность побыть вместе с женой. А остальные готовятся, но, опять же, погодные условия и болезни — здесь мы не можем гарантировать, что к игре все подойдут в строю.», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 30 очками лидирует в чемпионате России. В 14-м туре РПЛ команда Семака сыграет с «Ростовом». Матч состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге.