Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Ерохина и других травмированных игроков команды

Сергей Филин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Александра Ерохина и других травмированных игроков команды.

«Саша, к сожалению, получил повреждение икроножной мышцы. Он будет восстанавливаться в течение двух недель. И после паузы, надеюсь, он уже будет работать с командой. Одоевский? Даня, как вы знаете, заболел, к сожалению, и выбыл на определенный длительный срок, не принимал участие в тренировках. Сейчас он потихоньку возвращается, и все будет зависеть от того, насколько он будет готов к матчу. Конечно, мы бы хотели, чтобы он сыграл. Если получится у него, сыграет Одоевский. Если нет, Зайцев будет с нами работать.

По рекомендации медицинского штаба мы очень внимательно стараемся отслеживать все нагрузки Вендела, его состояние. В одном матче выпустили, на второй поехал, но решили, что он получил серьезную нагрузку, плюс погодные условия не самые оптимальные. Решили его поберечь.

Сейчас он тренируется, это первая его полноценная неделя, когда он работает с командой. Но говорить о том, что он готов на 90 минут, конечно, преждевременно.

По остальным игрокам, конечно, всегда есть определенные болезни, недомогания. Кто-то пропускает. Поздравляем Нуралы Алипа с рождением дочери. Ему тоже дали возможность побыть вместе с женой. А остальные готовятся, но, опять же, погодные условия и болезни — здесь мы не можем гарантировать, что к игре все подойдут в строю.», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 30 очками лидирует в чемпионате России. В 14-м туре РПЛ команда Семака сыграет с «Ростовом». Матч состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге.

Источник: ФК «Зенит»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Ерохин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
«Кто-то должен поставить эту диву на место». Американка Пегула жестко раскритиковала россиянку Мирру Андрееву
«Это их время пришло повизгивать немножко». Вячеслав Фетисов об отказе Норвегии, Латвии и Дании играть со сборной России
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Популярное видео
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Сергей Семак: «Санкт-Петербург — это город-музей, и «Зенит» является частью его истории»
Нападающий «Зенита» Соболев объяснил, почему решил пробить второй пенальти после промаха в матче с «Крыльями Советов»
Соболев заявил, что «Зенит» не может позволить себе недооценку «Ростова»
Соболев рассказал об участии в восстановлении исторического фонаря в Санкт-Петербурге
Тренер «Зенита» Семак: «Роналду — один из величайших футболистов, феноменальный бомбардир»
Кризис «Краснодара», судьба Галактионова и новый экзамен ЦСКА. Главные интриги 14-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семак о выступлении сборной России U-15 на ЧМ и фестивале ФИФА: «Вернулись на международную арену и сыграли достойно»

Сергей Семак: «Санкт-Петербург — это город-музей, и «Зенит» является частью его истории»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости