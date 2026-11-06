Сергей Семак: «Санкт-Петербург — это город-музей, и «Зенит» является частью его истории»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об участии клуба в проекте по реставрации определенных деталей городской архитектуры Санкт-Петербурга.

Ранее форвард сине-бело-голубых Александр Соболев рассказал о своем вкладе в деятельность проекта «Культура сохранять» по восстановлению исторических объектов Санкт-Петербурга.

«Это очень хорошая инициатива, нужно поблагодарить ребят из команды «Гэнгъ», которая занимается восстановлением, реставрацией. От них много инициатив исходит. Я думаю, не было даже шансов, чтобы футбольный клуб отказался от этой инициативы. По сути, Санкт-Петербург — это город-музей, и «Зенит» является частью истории города, неотъемлемой его частью.

Можно сказать, что футбольный клуб — это такая же достопримечательность города, как и многие исторические и культурные объекты, которые есть в нашем городе. Такие инициативы объединяют город, футбольный клуб, болельщиков наших, и всех людей, которые хотят помочь и поучаствовать. Мне кажется, это прекрасно. А объектов, которых нужно восстанавливать в городе, их огромное количество. Нашей жизни не хватит, чтобы привести все в порядок», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 30 очками лидирует в чемпионате России. В 14-м туре РПЛ команда Семака сыграет с «Ростовом». Матч состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге.