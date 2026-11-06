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Сергей Семак: «Санкт-Петербург — это город-музей, и «Зенит» является частью его истории»

Сергей Филин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об участии клуба в проекте по реставрации определенных деталей городской архитектуры Санкт-Петербурга.

Ранее форвард сине-бело-голубых Александр Соболев рассказал о своем вкладе в деятельность проекта «Культура сохранять» по восстановлению исторических объектов Санкт-Петербурга.

«Это очень хорошая инициатива, нужно поблагодарить ребят из команды «Гэнгъ», которая занимается восстановлением, реставрацией. От них много инициатив исходит. Я думаю, не было даже шансов, чтобы футбольный клуб отказался от этой инициативы. По сути, Санкт-Петербург — это город-музей, и «Зенит» является частью истории города, неотъемлемой его частью.

Можно сказать, что футбольный клуб — это такая же достопримечательность города, как и многие исторические и культурные объекты, которые есть в нашем городе. Такие инициативы объединяют город, футбольный клуб, болельщиков наших, и всех людей, которые хотят помочь и поучаствовать. Мне кажется, это прекрасно. А объектов, которых нужно восстанавливать в городе, их огромное количество. Нашей жизни не хватит, чтобы привести все в порядок», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 30 очками лидирует в чемпионате России. В 14-м туре РПЛ команда Семака сыграет с «Ростовом». Матч состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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