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Семак о выступлении сборной России U-15 на ЧМ и фестивале ФИФА: «Вернулись на международную арену и сыграли достойно»

Сергей Филин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от выступления юношеской сборной России на чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА).

На турнире в Баку (Азербайджан) сборная России U-15 заняла 19-е место среди 189 национальных команд.

«Да, конечно, следил. Формат был достаточно сложный в плане того, что ребята заняли первое место в группе с большим отрывом, дальше уже жребий. Если ты среди первых мест проигрываешь, значит ты вылетаешь с верхнего пути. Конечно, играть было достаточно сложно, нужна была определенная доля везения в том числе. Но в целом, я считаю, что хороший результат. Ребята молодцы, вернулись на международную арену и сыграли достойно», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболисты юношеской сборной России.Восемь разгромных побед и 19-е место. Как сборная России U-15 выступила на чемпионате мира и фестивале ФИФА

Чемпионат мира и фестиваль ФИФА состоялся с 22 по 31 октября 2026 года. Это был первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной федерации футбола, на котором наши россияне играли под национальным флагом.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
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РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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