Семак о выступлении сборной России U-15 на ЧМ и фестивале ФИФА: «Вернулись на международную арену и сыграли достойно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от выступления юношеской сборной России на чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА).

На турнире в Баку (Азербайджан) сборная России U-15 заняла 19-е место среди 189 национальных команд.

«Да, конечно, следил. Формат был достаточно сложный в плане того, что ребята заняли первое место в группе с большим отрывом, дальше уже жребий. Если ты среди первых мест проигрываешь, значит ты вылетаешь с верхнего пути. Конечно, играть было достаточно сложно, нужна была определенная доля везения в том числе. Но в целом, я считаю, что хороший результат. Ребята молодцы, вернулись на международную арену и сыграли достойно», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Чемпионат мира и фестиваль ФИФА состоялся с 22 по 31 октября 2026 года. Это был первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной федерации футбола, на котором наши россияне играли под национальным флагом.