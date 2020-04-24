«Тренер всегда меня хэйтит». Спор Тарасова и Слуцкого

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов во время совместного эфира «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» рассказал, как относится к шуткам и хэйтерами в Instagram.

— Я в Instagram не шучу. Все на полном серьезе. А к хейтерам отношусь с юмором, спокойно. Всегда с улыбкой воспринимаю. У нас тренер всегда меня хэйтит, но я с юмором к этому отношусь, — сказал Тарасов.

— Не знаю, пару раз у тебя скулы ходили недовольные, — ответил ему главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

— Не, не, не — ответил Тарасов.

После чего отправился на тренировку.

А Слуцкий добавил: «Отлично отношусь к троллингу. Я сам выбираю манеру троллинга с футболистами. Не потому, что мне хочется над ними подшутить, а потому что тогда они вовлечены в процесс. Чтобы не было времени задуматься, выпасть из процесса и получить кучу шуток в свой адрес. Это тоже способ держать концентрацию, иметь возможность фидбека с игроками. И когда они ввязываются и начинают троллить в ответ, это позволительно. Потому что когда ты хорошо шутишь, значит, у тебя работают мыслительные процессы».