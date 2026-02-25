Кавазашвили о словах Дасаева про российских вратарей: «Если сравнивать с советскими, то подготовка современных голкиперов уступает»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику современных российских голкиперов со стороны экс-голкипера «Спартака» Рината Дасаева.

«Я бы не сказал, что современные вратари — катастрофа, но, если сравнивать с нашими советскими вратарями, то, действительно, подготовка современных голкиперов уступает. К сожалению, сейчас вратарей приучают к самому пагубному делу — играть во вратарской ногами. Это категорически запрещается! Голкипер никогда не играет ногами лучше, чем руками», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее Дасаев отметил деградацию современных голкиперов. В интервью клубному каналу «Спартака» он заявил, что российская вратарская школа стала катастрофически плохой.

(Виктория Лебедева)