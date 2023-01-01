Сергей Карасев: «Мне не важно, судил ли я чемпионат мира, Лигу чемпионов, есть ли регалии. Пусть будет только семья здорова»

Судья ФИФА Сергей Карасев рассказал, чего он хочет в новом году.

«На Новый год всегда загадываю одно — чтобы близкие были здоровы. Мне не важно, судил ли я чемпионат мира, Лигу чемпионов, есть ли регалии. Пусть будет только семья здорова. От этого я отталкиваюсь.

Вообще человек может что угодно загадывать, но для того, чтобы что-то сбылось — надо работать. Ну, еще важно, чтобы удача сопутствовала. Но повторюсь, главное — здоровье. Недавно у меня переболели дети. И если бы я в это время судил, например, чемпионат мира, это било бы по настроению, психологии. Когда уезжаешь надолго и не можешь помочь, хотя бы быть рядом... Поэтому хочу пожелать, чтобы ваши семьи были здоровы. Тогда и футбол будет в радость», — сказал Карасев «РБ Спорт».