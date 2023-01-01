Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:23

Сергей Карасев: «Мне не важно, судил ли я чемпионат мира, Лигу чемпионов, есть ли регалии. Пусть будет только семья здорова»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Судья ФИФА Сергей Карасев рассказал, чего он хочет в новом году.

«На Новый год всегда загадываю одно — чтобы близкие были здоровы. Мне не важно, судил ли я чемпионат мира, Лигу чемпионов, есть ли регалии. Пусть будет только семья здорова. От этого я отталкиваюсь.

Вообще человек может что угодно загадывать, но для того, чтобы что-то сбылось — надо работать. Ну, еще важно, чтобы удача сопутствовала. Но повторюсь, главное — здоровье. Недавно у меня переболели дети. И если бы я в это время судил, например, чемпионат мира, это било бы по настроению, психологии. Когда уезжаешь надолго и не можешь помочь, хотя бы быть рядом... Поэтому хочу пожелать, чтобы ваши семьи были здоровы. Тогда и футбол будет в радость», — сказал Карасев «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-hochu-pozhelat-zdorov-ya-vashim-sem-yam-togda-i-futbol-budet-v-radost/
Сергей Карасев (судья)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Васютина оценил перспективы вратаря после возвращения в «Зенит»
Агент Кассьерры рассказал, что нападающий «Зенита» отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии
Агент Батчи сообщил, что игрок восстановился от травмы и поедет с «Краснодаром» на сборы
Анзор Кавазашвили: «Оцениваю шансы «Спартака» на чемпионство в 65 процентов»
Эксперт по трансферам подтвердил скорый переход Ловрена из «Зенита» в «Лион»
Защитник «Зенита» уйдет в «Лион», «Локо» закупился, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Васютина оценил перспективы вратаря после возвращения в «Зенит»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости