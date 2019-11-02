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Тренер «Тамбова»: «Любой соперник для нас — это мотивация»

20:20
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Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России против «Сочи» (2:1).

— Не скажу, что мы по-особенному настраивались на «Сочи». Любой соперник для нас — это мотивация. Великолепное поле, отличная погода — эмоции только положительные, — приводит слова тренера официальный сайт «Тамбова».

Мы понимали, что-то, что мы делали в матче с «Уфой», в игре с «Сочи» не пройдет. В этой команде собраны футболисты очень высокого уровня.

Мы же укомплектованы футболистами не топ-уровня. У нас футболисты просто очень добротные: стараются, бьются, борются за результат.

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Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/3966-Poslematchevaja-press-konferencija.html

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