Сакич: «Реплики экс-футболистов «Спартака»? Нас это не интересует»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о комментариях бывших футболистов красно-белых.

— Как вам в Москве, адаптировались?

— Прекрасно! Люблю Москву. Уже адаптировался, мне все нравится.

— Вы читаете комментарии или реплики экс-футболистов «Спартака»?

— Нет, потому что мой русский еще не настолько хорош, чтобы все понимать. Нас это не интересует. У нас есть своя философия. Мы идем своей дорогой и будем продолжать в том же духе.