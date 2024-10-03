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Сегодня, 10:40

Сакич: «Реплики экс-футболистов «Спартака»? Нас это не интересует»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о комментариях бывших футболистов красно-белых.

— Как вам в Москве, адаптировались?

— Прекрасно! Люблю Москву. Уже адаптировался, мне все нравится.

— Вы читаете комментарии или реплики экс-футболистов «Спартака»?

— Нет, потому что мой русский еще не настолько хорош, чтобы все понимать. Нас это не интересует. У нас есть своя философия. Мы идем своей дорогой и будем продолжать в том же духе.

Ненад Сакич и&nbsp;Срджан Бабич. «Мы показываем, что можно играть без Соболева». Тренер «Спартака» после победы в дерби

ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
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Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
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 - : -
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Факел – Динамо Мх
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Локомотив – Кр. Советов
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Г
Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

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