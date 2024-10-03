Тренер «Спартака» Сакич: «Мы уже показали, что можем играть со всеми!»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» высказался о борьбе команды с лидерами чемпионата.

— Как «Спартаку» бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и другими командами?

— Мы уже показали, что можем играть со всеми. Заслуживали победу в матче с «Зенитом», но, к сожалению, сыграли 0:0. Против «Динамо» справились на отлично: две победы и ничья. Мы можем играть со всеми! Да, есть болезненное поражение от «Локомотива». Но такое бывает, что иногда уступаешь сильным соперникам.

— «Спартак» — самый обсуждаемый клуб России. Вы чувствуете давление, работая здесь?

— Да, мы знали перед приездом сюда, что «Спартак» — большой клуб с уникальной историей. Здесь все говорит о том, что у нас огромная поддержка.

После 10 туров «Спартак» находится на 6-й строчке с 16 баллами.