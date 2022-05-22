Федотов о серебре «Сочи»: «Никто в нас не верил? Главное, что мы верили!»

Тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» прокомментировал исторические результаты своей команды.

— Эмоции самые положительные. Никто не ждал «Сочи» на втором месте? Мы ждали! Самое главное, что мы в это верили. Атмосфера в раздевалке? Было очень классно! Драйв, эмоции — супер. То, ради чего мы и занимаемся этим. Как говорит: «За что вам нравится футбол? За то, что после футбола» (смеется).

Вчера, 21 мая, «Сочи» обыграл «Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 5:1 и по итогам сезона завоевал серебряные медали чемпионата России.