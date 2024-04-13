Морено: «Не нужно надеяться, что «Сочи» будет брать максимум очков»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

— «Сочи» прошел часть дистанции, не проиграв командам из верхней части таблицы. Команда сейчас в устойчивом психологическом состоянии и готова совершить чудо?

— Да, действительно, это так. Но что касается возможных результатов дальше, не нужно надеяться, что мы наберем максимум очков. Не нужно думать до начала матчей, что мы можем выиграть. Я работал в разных странах, везде футбол сложный. Если мы заранее думаем, что сильнее кого-то, это может сыграть злую шутку. Возможно, наши сильные соперники так думали о нас.

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.