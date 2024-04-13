«Балтика» стала первой гостевой командой в XXI веке, забившей 5 мячей в первом тайме

«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в первом тайме матча против «Ахмата» в 24-м туре, сообщает Opta Sports.

Калининградцы забили сопернику пять безответных мячей в первые 45 минут. Это седьмой такой случай в РПЛ в XXI веке и первый, когда это удается команде, играющей на выезде.