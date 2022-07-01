Тренер «Сочи» Гаранин считает, что команда может навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин считает, что в сезоне-2022/23 РПЛ сможет побороться с «Зенитом» за первое место в чемпионате.

— Сами ребята ставят себе задачи, они понимают, что надо сделать шажочек, чтобы работать. Мы пришли не в тот, коллектив, который занял второе место, чтобы сейчас отдыхать. Может ли наша команда навязать конкуренцию «Зениту»? Почему нет?

Отсутствие лицензии? Мы не паримся на эту тему. Будет набор на следующий год. Мы трудимся, это серьезная команда. Опасаюсь ли, что уйдет Родригао? Тот же вопрос задали и про Кассьерру на пресс-конференции. Мы не плачем, будем трудиться с теми людьми, кто есть. У нас очень много сильных футболистов.