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Сегодня, 23:05

Тренер «Сочи» Гаранин считает, что команда может навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин считает, что в сезоне-2022/23 РПЛ сможет побороться с «Зенитом» за первое место в чемпионате.

— Сами ребята ставят себе задачи, они понимают, что надо сделать шажочек, чтобы работать. Мы пришли не в тот, коллектив, который занял второе место, чтобы сейчас отдыхать. Может ли наша команда навязать конкуренцию «Зениту»? Почему нет?

Отсутствие лицензии? Мы не паримся на эту тему. Будет набор на следующий год. Мы трудимся, это серьезная команда. Опасаюсь ли, что уйдет Родригао? Тот же вопрос задали и про Кассьерру на пресс-конференции. Мы не плачем, будем трудиться с теми людьми, кто есть. У нас очень много сильных футболистов.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА. На его место пришел Вадим Гаранин, который ранее тренировал «Енисей».

По итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом России, «Сочи» занял второе место.

ФК Зенит
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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