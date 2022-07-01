Галактионов: «И у меня, и у Агаларова есть огромное желание работать вместе»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Галактионов заявил, что хотел бы видеть в команде Агаларова

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

— Данный турнир мы рассматриваем как часть предсезонной подготовки. Нам предстоит контрольный матч с ЦСКА. Своим задачи решаем, есть группа игроков на просмотре.

— Вы пришли в клуб, который очень странно расстался с предыдущим тренером, который сделал историю клуба. Ваше мнение по этому поводу. С вами так же могут поступить.

— Думаю, что продление контракта зависит в любой команде от результата.

— Были новости о том, что Гамид Агаларов может оказаться в НН. Есть желание с ним поработать?

— Я с ним уже работал, у нас прошел олимпийский цикл. Это качественный игрок, у нас с ним прекрасные отношения. И у меня, и у него есть огромное желание работать вместе. Но тут много сопутствующих факторов, которые могут повлиять. Качественные футболисты всем нужны, мы — не исключение. Вопрос — насколько этот переход вообще реализуем.