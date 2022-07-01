Галактионов: «И у меня, и у Агаларова есть огромное желание работать вместе»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
— Данный турнир мы рассматриваем как часть предсезонной подготовки. Нам предстоит контрольный матч с ЦСКА. Своим задачи решаем, есть группа игроков на просмотре.
— Вы пришли в клуб, который очень странно расстался с предыдущим тренером, который сделал историю клуба. Ваше мнение по этому поводу. С вами так же могут поступить.
— Думаю, что продление контракта зависит в любой команде от результата.
— Были новости о том, что Гамид Агаларов может оказаться в НН. Есть желание с ним поработать?
— Я с ним уже работал, у нас прошел олимпийский цикл. Это качественный игрок, у нас с ним прекрасные отношения. И у меня, и у него есть огромное желание работать вместе. Но тут много сопутствующих факторов, которые могут повлиять. Качественные футболисты всем нужны, мы — не исключение. Вопрос — насколько этот переход вообще реализуем.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -