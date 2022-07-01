«Нижний Новгород» — «Сочи»: судья дважды не удалил Терехова — тот забил решающий пенальти

На 72-й и 85-й минутах матча «Нижний Новгород» — «Сочи» арбитр Антон Фролов дважды ошибочно не показал вторую желтую карточку сочинцу Сергею Терехову и не удалил его.

Тот сначала сыграл безрассудно, сбив соперника, а потом ударил другого нижегородца шипами в голеностоп.

В итоге Терехов продолжил игру и забил решающий пенальти. Видеоассистенты не могли вмешаться и исправить ошибки судьи, потому что в обоих моментах речь шла о невынесении предупреждения.