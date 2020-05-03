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Тренер «Слуцка» Павлов заявил, что его футболистами интересуются в России

10:58
Виталий Павлов. Фото ФК "Слуцк".
Виталий Павлов. Фото ФК "Слуцк".

Российские клубы интересуются игроками «Слуцка», заявил главный тренер белорусской команды Виталий Павлов.

— Есть подозрение, что из этого состава кого-то заберут

— Я думаю, что да. Это уже читается. Звонят россияне и уже интересуются. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить. Это уже от ребят все зависит, — цитирует Павлова Tribuna.com.

«Слуцк» на данный момент лидирует в чемпионате Белоруссии, имея в активе 16 очков в семи матчах.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1085253495.html

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