Тренер «Слуцка» Павлов заявил, что его футболистами интересуются в России

Российские клубы интересуются игроками «Слуцка», заявил главный тренер белорусской команды Виталий Павлов.

— Есть подозрение, что из этого состава кого-то заберут

— Я думаю, что да. Это уже читается. Звонят россияне и уже интересуются. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить. Это уже от ребят все зависит, — цитирует Павлова Tribuna.com.

«Слуцк» на данный момент лидирует в чемпионате Белоруссии, имея в активе 16 очков в семи матчах.