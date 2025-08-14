«Зенит» сыграет со «Сьоном» в Санкт-Петербурге

«Зенит» проведет товарищеский матч со «Сьоном», сообщается на официальном сайте клуба.

В июле команды уже встречались в Петербурге: тогда со счетом 5:2 победу одержали сине-бело-голубые.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 6 сентября и начнется в 19:00 мск.