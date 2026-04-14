ESPN: «Зенит» рассматривает покупку игрока «Ботафого» Данило после продажи Вендела
«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника «Ботафого» Данило, сообщает ESPN Brasil.
По информации источника, питерский клуб планирует продать Вендела и приобрести 24-летнего бразильца в качестве замены. Сине-бело-голубые готовы платить хавбеку 4 миллиона евро за сезон.
Отмечается, что сам Данило не исключает переезда в Россию, но на данный момент у него в приоритете участие в чемпионате мира-2026, поэтому он не хочет принимать решение о смене клуба до окончания турнира.
Данило выступает за «Ботафого» с лета 2025 года. Он провел 33 матча за команду во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 24 миллиона евро.
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4
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5
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6
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7
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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