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14 апреля, 17:33

ESPN: «Зенит» рассматривает покупку игрока «Ботафого» Данило после продажи Вендела

Алина Савинова

«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника «Ботафого» Данило, сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, питерский клуб планирует продать Вендела и приобрести 24-летнего бразильца в качестве замены. Сине-бело-голубые готовы платить хавбеку 4 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что сам Данило не исключает переезда в Россию, но на данный момент у него в приоритете участие в чемпионате мира-2026, поэтому он не хочет принимать решение о смене клуба до окончания турнира.

Данило выступает за «Ботафого» с лета 2025 года. Он провел 33 матча за команду во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 24 миллиона евро.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Ботафого
ФК Зенит
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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