ESPN: «Зенит» рассматривает покупку игрока «Ботафого» Данило после продажи Вендела

«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника «Ботафого» Данило, сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, питерский клуб планирует продать Вендела и приобрести 24-летнего бразильца в качестве замены. Сине-бело-голубые готовы платить хавбеку 4 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что сам Данило не исключает переезда в Россию, но на данный момент у него в приоритете участие в чемпионате мира-2026, поэтому он не хочет принимать решение о смене клуба до окончания турнира.

Данило выступает за «Ботафого» с лета 2025 года. Он провел 33 матча за команду во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 24 миллиона евро.

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