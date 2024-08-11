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Сегодня, 12:25

Тренер «Краснодара» Мусаев недоволен судейством в матче против ЦСКА: «Нельзя столько не видеть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче против ЦСКА (2:1) в 4-м туре РПЛ.

«Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли», — приводит слова Мусаева matchtv.ru.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (7) идет четвертым.

В следующем матче «быки» на своем поле примут «Ахмат» в матче второго тура группового турнира FONBET Кубка России. Игра пройдет 15 августа. Армейцы за день до этого дома сыграют с «Пари НН».

Источник: matchtv.ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Мурад Мусаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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