Адиев — о матче «Химок» с «Оренбургом»: «Что на табло, то и заслужили»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев прокомментировал ничью в матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

Игра команд прошла в субботу, 10 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1.

«Первые 10-15 минут прошли с преимуществом хозяев. Мы приспосабливались к искусственному полю, допускали технические ошибки. Потом привыкли, неплохо комбинировали минут 25-30, имели подходы и моменты. К сожалению, второй тайм начался на встречных курсах, и в одной из атак «Оренбург» забил. Игра потеряла цельность, тактические аспекты отошли на второй план, но с помощью замен нам удалось сравнять счет. Могли забить и второй мяч. Однако, могли и пропустить. Какая из команд была ближе к победе? У обеих были шансы. Что на табло, то и заслужили», — приводит пресс-служба подмосковной команды слова тренера.

«Химки» набрали 26 баллов и располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Красно-черные не выигрывают на протяжении шести матчей подряд.

В следующем туре команда Адиева 17 мая сыграет против «Рубина». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.