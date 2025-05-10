«Динамо» Махачкала и «Зенит» проводят матч в 28-м туре чемпионата России. Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске в субботу, 10 мая, стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи махачкалинцев и петербуржцев. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», канал «Матч Премьер», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

«Зенит» набрал 57 очков и занимает второе место в РПЛ, у лидера — «Краснодара» — на четыре очка больше. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков.