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Гаджиев: «Возможно, что в ЦСКА нет четкого понимания того, как всем этим управлять»

Гаджиев высказал мнение об управлении в ЦСКА
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Бывший тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев заявил, что в руководстве ЦСКА «нет четкого понимания» в управлении клубом.

«На протяжении длительного периода времени ЦСКА был клубом, из которого не раздавалось никаких слухов скандального или спорного характера. Это все помогало армейцам стабильно выступать, брать тот же кубок в Европе, выигрывать в чемпионате. Всеми процессами управлял Евгений Гинер, при этом был на постоянном контакте с тренерским штабом. Сейчас бы тоже было спокойно: какое-то решение приняли и спокойно его озвучили. Мне кажется, что в клубе есть группа управленцев, как в свое время в «Динамо», и у каждого было свое мнение. То, что сейчас информация выходит в таком количестве — в этом ведь процентов 20 только истины, а остальное разговоры. Возможно, что в клубе нет четкого понимания того, как всем этим управлять», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне-2015/16.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ армейцы занимают пятую строчку с 47 очками. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-o-tsska-v-klube-net-chetkogo-ponimaniya-togo-kak-vsem-etim-upravlyat
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4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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