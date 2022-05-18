Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о приоставлении контракта Марио Фернандеса.

«Марио был прекрасен в игре. У него искренняя улыбка. Он большой игрок. Лучший на позиции крайнего правого защитника, с кем довелось играть, но чаще — наблюдать за ним», — сказал Чепчугов «СЭ».

Ранее Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру не из-за политической ситуации и результатов команды.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.