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Чепчугов: «Фернанадес — лучший на позиции правого защитника. Большой игрок»

Чепчугов назвал Фернандеса лучшим игроком на своей позиции
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о приоставлении контракта Марио Фернандеса.

«Марио был прекрасен в игре. У него искренняя улыбка. Он большой игрок. Лучший на позиции крайнего правого защитника, с кем довелось играть, но чаще — наблюдать за ним», — сказал Чепчугов «СЭ».

Ранее Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру не из-за политической ситуации и результатов команды.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Марио Фернандес
Сергей Чепчугов
ФК ЦСКА (Москва)
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