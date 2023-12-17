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Сегодня, 09:15

Ташуев о системе «осень-весна»: «Мы не играем в июне и пропускаем половину июля. Это убивает!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лужи на стадионе в Воронеже.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» подверг критике систему «осень-весна». Российский специалист считает, что из-за неудачного календаря чемпионат пропускает самые подходящие для футбола летние месяцы.

— После двух декабрьских туров вновь пошли разговоры о возвращении к прежней системе «весна-осень».

— Я сразу был противником перехода на «осень-весну». Говорил, что это неправильно. Точнее выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе.

— Например?

— Ну смотрите. В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок?

Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия — страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас... Этот момент, конечно, убивает! Да даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров. Ну и надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах. Правда, это точно не касается воронежских (смеется). Им все равно! Готовы нас поддерживать и в ливень, и в снегопад. Спасибо им! Атмосфера на стадионе всегда шикарная.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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