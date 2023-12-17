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Сегодня, 09:00

Ташуев: «Факел» только с россиянами в составе не проигрывает ЦСКА и «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Ташуев и Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» отметил, что в СМИ должны чаще писать о том, как воронежский клуб не проигрывает лидерам РПЛ без легионеров в составе. Также специалист рассказал, какая основная задача «Факела» на остаток сезона.

— После матча с «Динамо» вы сказали, что на весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель. На что готов замахнуться «Факел»?

— Я прежде всего имел в виду, что надо менять психологию футболистов. Они не должны думать о том, как бы нам не вылететь, а ставить себе более серьезные, амбициозные цели. Тогда уже ты работаешь через не могу и, если и рассчитываешь, допустим, на пятое место, становишься седьмым. Когда работал в «Ахмате», говорили с ребятами о том, что можно попытаться залезть в тройку. В итоге стали пятыми.

Хочется, чтобы мои футболисты никого не боялись, играли с позиции силы, гнули свою линию. Меня, кстати, удивляет, почему никто не пишет об одной особенности этого «Факела».

— Это о какой же?

— Никто не говорит о том, что в стартовом составе «Факела» выходят 11 россиян! Никто этого не заметил почему-то. А, например, за «Динамо» в последней встрече с первых минут играли пять легионеров. И ничего — ничья. За ЦСКА — семь. Мы армейцам тоже не проиграли. То есть можно своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров, набирать очки.

— И все-таки какое место должен занять «Факел», чтобы вы назвали этот сезон успешным?

— Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в премьер-лиге. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди.

На зимнюю паузу в РПЛ «Факел» ушел 11-м в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 встречах. От зоны стыковых матчей воронежский клуб отделяет 4 очка.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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