Ташуев: «Факел» только с россиянами в составе не проигрывает ЦСКА и «Динамо»
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» отметил, что в СМИ должны чаще писать о том, как воронежский клуб не проигрывает лидерам РПЛ без легионеров в составе. Также специалист рассказал, какая основная задача «Факела» на остаток сезона.
— После матча с «Динамо» вы сказали, что на весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель. На что готов замахнуться «Факел»?
— Я прежде всего имел в виду, что надо менять психологию футболистов. Они не должны думать о том, как бы нам не вылететь, а ставить себе более серьезные, амбициозные цели. Тогда уже ты работаешь через не могу и, если и рассчитываешь, допустим, на пятое место, становишься седьмым. Когда работал в «Ахмате», говорили с ребятами о том, что можно попытаться залезть в тройку. В итоге стали пятыми.
Хочется, чтобы мои футболисты никого не боялись, играли с позиции силы, гнули свою линию. Меня, кстати, удивляет, почему никто не пишет об одной особенности этого «Факела».
— Это о какой же?
— Никто не говорит о том, что в стартовом составе «Факела» выходят 11 россиян! Никто этого не заметил почему-то. А, например, за «Динамо» в последней встрече с первых минут играли пять легионеров. И ничего — ничья. За ЦСКА — семь. Мы армейцам тоже не проиграли. То есть можно своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров, набирать очки.
— И все-таки какое место должен занять «Факел», чтобы вы назвали этот сезон успешным?
— Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в премьер-лиге. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди.
На зимнюю паузу в РПЛ «Факел» ушел 11-м в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 встречах. От зоны стыковых матчей воронежский клуб отделяет 4 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5