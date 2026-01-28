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28 января, 13:45

Жирков рассказал о турнирах в ЦСКА по киберфутболу на деньги: «Я был бизнесменом на трансферах»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал об игре в приставку в ЦСКА.

— Раз уж заговорили про компьютеры... Хуан Касерес недавно сказал, что играл за вас в футбольном симуляторе на PlayStation.

— В каком году? Он за «Химки» там играл, что ли? Ха-ха!

Я, кстати, все старые диски выбросил. Сейчас даже не включишь и не скажешь детям: смотрите, я в PlayStation. Надо у Касереса попросить.

— А вы за себя играли?

— Не приходилось. В ЦСКА у нас были турниры на деньги по Pro Evolution Soccer. Выигрывали Григорьев, Игнашевич, Мамаев... А я был бизнесменом на трансферах: продавал и покупал игроков.

— В «Динамо» Бителло постоянно рубится в приставку.

— Он уже ко мне подходил с этим вопросом. Но я точно играю хуже, чем он. В хоккей еще более-менее, но футбольные симуляторы...

Юрий Жирков.«Сказал Слуцкому: я только что ваш город защищал!» Интервью Жиркова — о звонке Гусева, танках и «Динамо»

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Бителло
Юрий Жирков
Хуан Касерес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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