Жирков рассказал о турнирах в ЦСКА по киберфутболу на деньги: «Я был бизнесменом на трансферах»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал об игре в приставку в ЦСКА.

— Раз уж заговорили про компьютеры... Хуан Касерес недавно сказал, что играл за вас в футбольном симуляторе на PlayStation.

— В каком году? Он за «Химки» там играл, что ли? Ха-ха!

Я, кстати, все старые диски выбросил. Сейчас даже не включишь и не скажешь детям: смотрите, я в PlayStation. Надо у Касереса попросить.

— А вы за себя играли?

— Не приходилось. В ЦСКА у нас были турниры на деньги по Pro Evolution Soccer. Выигрывали Григорьев, Игнашевич, Мамаев... А я был бизнесменом на трансферах: продавал и покупал игроков.

— В «Динамо» Бителло постоянно рубится в приставку.

— Он уже ко мне подходил с этим вопросом. Но я точно играю хуже, чем он. В хоккей еще более-менее, но футбольные симуляторы...