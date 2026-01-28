Жирков рассказал о курении кальяна: «Иногда с чаем можно»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» поделился отношением к кальянам.

— Еще одно ваше увлечение — кальян...

— Хотите спросить, ношу ли я его с собой?

— Практически. Сохранилась ли эта привычка?

— Сейчас — в меньшей степени, но иногда, если есть время, то с чаем можно. Вот вы курите?

— Нет, кальян совсем не воспринимаю.

— Я раньше тоже. Когда это только начало появляться в России, я попробовал, но не мог представить себя с этой трубкой. А в итоге вошло в привычку. Еще можно [позволить себе] пиво, вино. Почему нет?

— Максим Глушенков говорил, что пьет пол-литра пива после каждого матча.

— Я тоже больше не мог выпить (улыбается). И даже сейчас. Если идти с кем-то выпить пиво, мой максимум — полтора бокала. Больше не могу. Однажды перебрал виски... И больше не хочется это повторять.