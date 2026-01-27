Семшов назвал правильным продление контракта Педро с «Зенитом»: «Клуб может на нем хорошо заработать»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» новое соглашение сине-бело-голубых с нападающим Педро.

«Верное решение «Зенита». Особенно учитывая, как Педро выглядел в осенней части чемпионата. Он набрал хорошую форму, играл постоянно. Я думаю, есть варианты на какой позиции его использовать. Он в центре может сыграть и фланговские инсайты. Плюс молодость. Думаю, в приоритете для него через какое-то время уехать в Европу. А «Зенит» может на нем хорошо заработать. Тем более, не за горами и вызов в первую сборную Бразилии.

Педро — целеустремленный футболист. Мы помним, как он ворвался в чемпионат России. Ему свойственно было то, что молодость не давала ему постоянно играть на таком уровне, и его игра колебалась. Сейчас немного возмужал, уже целостно провел осеннюю часть чемпионата и выглядел достаточно ярко. Я думаю, что «Зенит» правильно сделал. Педро теперь спокойно можно идти к своей цели — играть результативно, попадать в сборную Бразилии и уехать в европейский клуб», — сказал Семшов «СЭ».



19-летний Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего на счету полузащитника 11 забитых мячей и 11 голевых передач в 76 играх.



Полина Решетникова