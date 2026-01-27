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27 января, 22:22

Семшов назвал правильным продление контракта Педро с «Зенитом»: «Клуб может на нем хорошо заработать»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» новое соглашение сине-бело-голубых с нападающим Педро.

«Верное решение «Зенита». Особенно учитывая, как Педро выглядел в осенней части чемпионата. Он набрал хорошую форму, играл постоянно. Я думаю, есть варианты на какой позиции его использовать. Он в центре может сыграть и фланговские инсайты. Плюс молодость. Думаю, в приоритете для него через какое-то время уехать в Европу. А «Зенит» может на нем хорошо заработать. Тем более, не за горами и вызов в первую сборную Бразилии.

Педро — целеустремленный футболист. Мы помним, как он ворвался в чемпионат России. Ему свойственно было то, что молодость не давала ему постоянно играть на таком уровне, и его игра колебалась. Сейчас немного возмужал, уже целостно провел осеннюю часть чемпионата и выглядел достаточно ярко. Я думаю, что «Зенит» правильно сделал. Педро теперь спокойно можно идти к своей цели — играть результативно, попадать в сборную Бразилии и уехать в европейский клуб», — сказал Семшов «СЭ».

19-летний Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего на счету полузащитника 11 забитых мячей и 11 голевых передач в 76 играх.

Полина Решетникова

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Педро Родригес (Педро)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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