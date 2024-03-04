Булыкин: «Ничья на выезде с «Зенитом» для «Спартака» приемлема»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

Встреча между командами прошла 2 марта в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Ничья на выезде с «Зенитом» для «Спартака» приемлема. Для «Спартака» ничего плохого нет, а вот для «Зенита» то, что он упустил шанс догнать «Краснодар», небольшая печаль. Все покажут следующие матчи. Два-три тура после зимней паузы показывают, кто чем занимался на сборах и на что претендует», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка. «Спартак» идет четвертым (31 очко).

9 марта петербургский клуб проведет выездной матч против «Урала», а красно-белые днем позже сыграют с «Факелом» на стадионе «Лужники».