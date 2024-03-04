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4 марта, 09:40

Кобелев объяснил преображение Карраскаля: «Играл на оптимальной позиции»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Хорхе Карраскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» после победы бело-голубых в дерби с «Локомотивом» (2:1) высоко оценил игру полузащитника Хорхе Карраскаля.

— Игра Карраскаля вызвала у вас восторг?

— Ну... Восторг, пожалуй, слишком громкое слово. Но он провел очень добротный матч, потому что вышел на своей оптимальной позиции. Чувствует себя в этом амплуа комфортно, показывает весь свой потенциал: передачи, дриблинг, удары. Но тут опять надо сделать скидку на слабую игру железнодорожников. Все как-то разрозненно. Почему они ходили пешком в первом тайме? Просто какая-то загадка. Многие игроки выпали. Что-то начало оживать только после замен.

— ЦСКА впору кусать локти после ухода Карраскаля?

— Видел матч армейцев с «Оренбургом». ЦСКА — хорошо отлаженный механизм, в котором каждый знает свой маневр, знает, чего можно ждать от партнера. Но все, как говорится, без «изюма». Не хватает исполнителей, способных обыграть соперников перед штрафной, отдать классный последний пас. Медина и Карраскаль могли в этом плане сделать разницу. Если бы их встроили в систему армейцев, они бы приносили результат. Повторюсь, у Федотова дисциплинированная, добротная команда. Но мы же видим, какие счета. 1:0. 1:1. Забьет Чалов — значит, могут победить. Нет — возможна ничья или даже поражение.

— Хоть кто-то выпал сегодня из игры «Динамо»?

— Нет. Все четко были на своих местах. Мне очень нравится пара опорных полузащитников, которая выгрызает все мячи и не дает противнику развивать атаку. Это Лаксальт и Чавес. Соответственно, они дают передышку тому же Карраскалю, который больше играет в атаку и меньше думает об обороне.

В текущем сезоне Карраскаль провел 16 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

Хорхе Карраскаль и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Дзюба вообще не бегал. Без Карраскаля у ЦСКА нет в атаке «изюма». Кобелев — о победе «Динамо» над «Локо»
Андрей Кобелев (футбол)
Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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 - : -
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