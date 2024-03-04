Кобелев объяснил преображение Карраскаля: «Играл на оптимальной позиции»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» после победы бело-голубых в дерби с «Локомотивом» (2:1) высоко оценил игру полузащитника Хорхе Карраскаля.

— Игра Карраскаля вызвала у вас восторг?

— Ну... Восторг, пожалуй, слишком громкое слово. Но он провел очень добротный матч, потому что вышел на своей оптимальной позиции. Чувствует себя в этом амплуа комфортно, показывает весь свой потенциал: передачи, дриблинг, удары. Но тут опять надо сделать скидку на слабую игру железнодорожников. Все как-то разрозненно. Почему они ходили пешком в первом тайме? Просто какая-то загадка. Многие игроки выпали. Что-то начало оживать только после замен.

— ЦСКА впору кусать локти после ухода Карраскаля?

— Видел матч армейцев с «Оренбургом». ЦСКА — хорошо отлаженный механизм, в котором каждый знает свой маневр, знает, чего можно ждать от партнера. Но все, как говорится, без «изюма». Не хватает исполнителей, способных обыграть соперников перед штрафной, отдать классный последний пас. Медина и Карраскаль могли в этом плане сделать разницу. Если бы их встроили в систему армейцев, они бы приносили результат. Повторюсь, у Федотова дисциплинированная, добротная команда. Но мы же видим, какие счета. 1:0. 1:1. Забьет Чалов — значит, могут победить. Нет — возможна ничья или даже поражение.

— Хоть кто-то выпал сегодня из игры «Динамо»?

— Нет. Все четко были на своих местах. Мне очень нравится пара опорных полузащитников, которая выгрызает все мячи и не дает противнику развивать атаку. Это Лаксальт и Чавес. Соответственно, они дают передышку тому же Карраскалю, который больше играет в атаку и меньше думает об обороне.

В текущем сезоне Карраскаль провел 16 матчей, в которых сделал две результативные передачи.