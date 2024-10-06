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Тренер ЦСКА Николич прокомментировал дебют Пьянича в РПЛ

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о готовности боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

— Когда Пьянич будет готов играть уже полный матч или хотя бы две трети?

— Его качества, спокойствие и опыт очень нам помогли, поэтому мы его и выпустили на поле, когда игра пошла туда-сюда. Я рад, что он с нами, и видно, что ребята получают удовольствие от того, что такой футболист с нами. А когда он будет готов, это уже время покажет, — сказал Николич.

Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену во втором тайме.

6 октября босниец принял участие в концовке победного матча РПЛ с «Динамо» (2:1).

Денис Сафронов

Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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