Николич — о победе ЦСКА над махачкалинским «Динамо»: «Сто процентов заслуженная, почти ничего не позволили им создать»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Поздравляю всех с победой и, конечно, в первую очередь команду. Еще одна очередная сухая победа, сто процентов заслуженная. Игра получилось непростой, как мы и ожидали, как я и говорил об этом. И я говорил это не просто из уважения к сопернику, а правда так думал. «Динамо» Махачкала — бойцы. Плотно играют в обороне, борются за каждый мяч, в играх с ними нелегко создавать кучу моментов. Но мне очень понравилась сегодняшняя игра, потому что мы почти ничего не позволили им создать. У нас был полный контроль игры, — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Команда Николича набрала 41 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком на 12-й строчке. От зоны стыковых матчей махачкалинцев отделяют два очка.