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Николич объяснил, почему подарил Дзюбе сигары в честь рекорда по голам

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему подарил нападающему «Акрона» Артему Дзюбе коробку сигар.

Ранее Дзюба рассказал о подарке от тренера ЦСКА в интервью Sport24.

— Потому что человек установил прекрасный рекорд. У меня всегда уважение к хорошим футболистам, тренерам, коллегам. У нас хорошие отношения были и раньше, Артем ко мне всегда с уважением относился — подходил перед играми, здоровался. Я решил, что его обязательно надо поздравить. Выбор подарка такой, потому что есть люди, которые любят так чуть-чуть расслабиться. И у Артема все-таки большое достижение. С хорошей едой и вином можно и покурить хорошую сигару, — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

В марте 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Позже Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31), также обойдя Кержакова.

Источник: ФК ЦСКА
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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Марко Николич
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1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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