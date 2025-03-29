Мойзес — о праздновании гола: «Мне очень нравится животное горилла, поэтому я хотел выразиться в этом ключе»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза объяснил свое празднование гола в матче 22-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0).

— Я являюсь мощным, силовым игроком. Мне очень нравится животное горилла, поэтому я хотел выразиться в этом ключе, имитировав это прекрасное животное. Вы никогда не видели, что игроки снимают футболки, когда забивают голы? Вы считаете, что мне 19 лет? Я знаю, что я делаю по жизни. Очевидно, что есть риск, но я не неопытный игрок. Я опытный! — сказал Мойзес.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 41 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ.