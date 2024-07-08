Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов»
Тренер "Црвены Звезды" назвал "Зенит" командой уровня Лиги чемпионов
Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче.
«Без всяких сомнений, «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов. И в России действительно очень сильные турниры, очень сильная лига и очень много хороших команд. Поэтому «Зенит», как чемпион России, — это команда высочайшего уровня. И я уверен, что «Зенит» точно бы прошел групповой этап и играл бы в финальной стадии», — сказал Милоевич.
Ранее сине-бело-голубые обыграли на Летнем кубке «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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