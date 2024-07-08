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Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов»

Тренер "Црвены Звезды" назвал "Зенит" командой уровня Лиги чемпионов
Алексей Михайлов
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Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче.

«Без всяких сомнений, «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов. И в России действительно очень сильные турниры, очень сильная лига и очень много хороших команд. Поэтому «Зенит», как чемпион России, — это команда высочайшего уровня. И я уверен, что «Зенит» точно бы прошел групповой этап и играл бы в финальной стадии», — сказал Милоевич.

Ранее сине-бело-голубые обыграли на Летнем кубке «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0).

 
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Побеждать — всегда хорошо, но мы не ставили задачу выиграть турнир»
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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